Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 9.10.2025 | 9:05

Vondar fréttir fyrir Chelsea

Cole Palmer.
Cole Palmer. AFP/Oli Scarff

Enski knattspyrnumaðurinn Cole Palmer, sóknartengiliður Chelsea, verður frá keppni vegna meiðsla fram í nóvember.

Palmer er að glíma við þrálát nárameiðsli sem taka sig stöðugt upp aftur. Hefur hann aðeins náð að spila fjóra leiki í öllum keppnum á tímabilinu vegna þeirra.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að Palmer muni ekki spila fyrr en í fyrsta lagi í næsta mánuði þar sem Chelsea vilji gera allt sem í sínu valdi stendur til þess að hann geti jafnað sig að fullu.

Knattspyrnustjórinn Enzo Maresca talaði í þá veru eftir 2:1-tap fyrir Manchester United fyrir þremur vikum og sagði að Chelsea myndi vernda Palmer.

