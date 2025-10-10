Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.10.2025 | 13:44

Fyrrverandi leikmaður Liverpool hættur

Martin Kelly fagnar marki í leik með Crystal Palace árið …
Martin Kelly fagnar marki í leik með Crystal Palace árið 2016. AFP

Enski knattspyrnumaðurinn Martin Kelly hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna, 35 ára að aldri.

Kelly var síðast á mála hjá West Bromwich Albion í ensku B-deildinni en samningur hans rann út sumarið 2024 og hafði Kelly ekkert spilað síðan þá.

Hann hóf ferilinn hjá uppeldisfélagi sínu Liverpool og lék alls 62 leiki í öllum keppnum og skoraði eitt mark, í enska deildabikarnum sem vannst árið 2012.

Kelly lék sem miðvörður og hægri bakvörður og á einn A-landsleik fyrir England, sem kom árið 2012. Sama ár var hann í lokahópi Englands á EM en kom ekkert við sögu á mótinu.

Lengst af lék hann með Crystal Palace, eða frá 2014 til 2022, alls 148 leiki og skoraði eitt mark.

mbl.is
