Markavélin og Austurríkismaðurinn bestir í september

Erling Haaland, markahrókur Manchester City, var valinn besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í septembermánuði. Austurríkismaðurinn Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, var valinn besti stjórinn.
Haaland skoraði fimm mörk og lagði upp eitt mark til viðbótar í aðeins þremur leikjum í úrvalsdeildinni í september.
Er þetta í fjórða sinn sem Norðmaðurinn er valinn besti leikmaður mánaðarins í deildinni.
Glasner er knattspyrnustjóri mánaðarins í fyrsta sinn en undir hans stjórn vann liðið tvo leiki, þar á meðal dramatískan sigur á Englandsmeisturum Liverpool, og gerði eitt jafntefli í mánuðinum.
Palace var án taps í 19 leikjum í röð undir lok mánaðarins en fyrsta tapið í langan tíma kom gegn Everton í upphafi þessa mánaðar.