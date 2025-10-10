Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.10.2025 | 12:38

Markavélin og Austurríkismaðurinn bestir í september

Erling Haaland og Oliver Glasner báru af í september.
Erling Haaland, markahrókur Manchester City, var valinn besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í septembermánuði. Austurríkismaðurinn Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, var valinn besti stjórinn.

Haaland skoraði fimm mörk og lagði upp eitt mark til viðbótar í aðeins þremur leikjum í úrvalsdeildinni í september.

Er þetta í fjórða sinn sem Norðmaðurinn er valinn besti leikmaður mánaðarins í deildinni.

Glasner er knattspyrnustjóri mánaðarins í fyrsta sinn en undir hans stjórn vann liðið tvo leiki, þar á meðal dramatískan sigur á Englandsmeisturum Liverpool, og gerði eitt jafntefli í mánuðinum.

Palace var án taps í 19 leikjum í röð undir lok mánaðarins en fyrsta tapið í langan tíma kom gegn Everton í upphafi þessa mánaðar.

