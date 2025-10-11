Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.10.2025 | 15:40

Tottenham á eftir fyrrum lærisveini Frank

Kevin Schade í leik með Brentford fyrr á leiktíðinni.
Kevin Schade í leik með Brentford fyrr á leiktíðinni. AFP/Justin Tallis

Tottenham er á höttunum eftir sóknarmanni Brentford í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, Kevin Schade. Hinn danski Thomas Frank stjóri Tottenham keypti Schade frá Freiburg árið 2023 þegar hann var stjóri Brentford og hefur nú áhuga á að fá þýska landsliðsmanninn aftur til liðs við sig, en það er vefsíðan goal.com sem greinir frá.

Uppgangur Schade hefur verið mikill á undanförnum tveimur árum. Hann hóf feril sinn hjá Freiburg, þar sem hann lék sinn fyrsta leik í þýsku fyrstu deildinni árið 2021. Schade fór fyrst til Brentford í janúar 2023 á láni. 

Brentford keypti hann svo í júní 2023 fyrir 22 milljónir punda og samdi hann þá til ársins 2028. Schade lék alla 38 leiki Brentford á síðustu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni og skoraði 11 mörk. Schade hefur þótt sína lipra takta í búningi Brentford.

Schade býr yfir miklum hraða og er mikilvægur hlekkur í pressu Brentford. Í leik með Freiburg í þýsku fyrstu deildinni 2023 mældist hann með einn hraðasta sprett (34,6 km/klst) í sögu deildarinnar.

Schade var valinn í fyrsta sinn í landsliðshóp Þjóðverja í mars 2023 og hefur spilað fjóra landsleiki fyrir þjóð sína.

