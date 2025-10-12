Reiðubúinn að hafna 80 milljónum á viku

Enski knattspyrnumaðurinn Harry Maguire vill vera áfram hjá Manchester United á Englandi og hefur lítinn áhuga á að fara í deild utan Evrópu.
Samningur Maguire hjá Manchester United rennur út næsta sumar en hann gekk í raðir rauðu djöflanna sumarið 2019 og hefur spilað 253 leiki. Hann var þá fyrirliði United um tíma.
Samkvæmt Sunday Mirror er Maguire reiðubúinn að hafna tilboði frá Sádi-Arabíu sem myndi veita honum 500 þúsund pund í laun á viku, eða yfir 80 milljónir króna.
Aðrir miðlar á Englandi segja að Maguire sé í viðræðum við United um nýjan samning en hann hefur byrjað tvo af sjö leikjum United í deildinni á tímabilinu.