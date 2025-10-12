Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.10.2025 | 11:39

Reiðubúinn að hafna 80 milljónum á viku

Harry Maguire í leik með Manchester United.
Harry Maguire í leik með Manchester United. AFP/Oli Scarff

Enski knattspyrnumaðurinn Harry Maguire vill vera áfram hjá Manchester United á Englandi og hefur lítinn áhuga á að fara í deild utan Evrópu. 

Samningur Maguire hjá Manchester United rennur út næsta sumar en hann gekk í raðir rauðu djöflanna sumarið 2019 og hefur spilað 253 leiki. Hann var þá fyrirliði United um tíma. 

Samkvæmt Sunday Mirror er Maguire reiðubúinn að hafna tilboði frá Sádi-Arabíu sem myndi veita honum 500 þúsund pund í laun á viku, eða yfir 80 milljónir króna. 

Aðrir miðlar á Englandi segja að Maguire sé í viðræðum við United um nýjan samning en hann hefur byrjað tvo af sjö leikjum United í deildinni á tímabilinu.

