Áfall fyrir Arsenal

Martin Ödegaard.
Martin Ödegaard. AFP/Adrian Dennis

Norski knattspyrnumaðurinn Martin Ödegaard, fyrirliði Arsenal, verður frá keppni vegna hnémeiðsla næstu sex vikurnar.

Ödegaard hefur átt í meiðslavandræðum á tímabilinu og verið skipt af velli í fyrri hálfleik í síðustu þremur byrjunarliðsleikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni.

Fyrirliði Arsenal aftur á meiðslalistanum
Enskir miðlar greina frá því að hann hafi skaddað liðband í vinsta hné en að Ödegaard þurfi ekki á skurðaðgerð að halda vegna meiðslanna.

Hins vegar sé ljóst að hann missi af næstu sjö leikjum liðsins og spilar því ekki aftur fyrr en í lok nóvember.

