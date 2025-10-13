Átti erfitt og gat ekki horft á Liverpool

Jordan Henderson, leikmaður enska knattspyrnuliðsins Brentford, gat ekki horft á leiki Liverpool eftir að hann yfirgaf félagið árið 2023.
Henderson var hjá Liverpool í 12 ár, var fyrirliði liðsins og lék tæplega 500 leiki með liðinu. Þá varð hann bæði enskur meistari og Evrópumeistari með Liverpool.
„Það var mjög erfitt að yfirgefa félagið eftir svona langan tíma. Ég vissi að það yrði erfitt því ég var svo lengi þarna og svo allt í einu var ég farinn.
Ég gat ekki horft á leiki Liverpool. Þetta var eins og að ganga í gegnum erfið sambandsslit. Þetta var mjög erfiður tími,“ sagði Henderson við The Athletic.
Henderson fór frá Liverpool til að semja við Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu. Sex mánuðum síðar var hann kominn til Ajax í Hollandi og fyrir yfirstandandi tímabil fór hann til Brentford.