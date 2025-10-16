Heldur tryggð við Everton

Enski knattspyrnumaðurinn Jordan Pickford, markvörður Everton og enska landsliðsins, hefur skrifað undir nýjan fjögurra ára samning við félagið.
Pickford, sem er 31 árs, er nú samningsbundinn til sumarsins 2029.
Hann var keyptur til Everton frá uppeldisfélaginu Sunderland sumarið 2017 og hefur verið lykilmaður hjá úrvalsdeildarliðinu allar götur síðan.
Pickford hefur spilað 322 leiki fyrir Everton og nú er ljóst að þeir verða umtalsvert fleiri. Hann hefur um leið verið markvörður númer eitt hjá Englandi og á að baki 80 A-landsleiki.
Stóð Pickford í markinu þegar England hafnaði í öðru sæti á bæði EM 2024 og EM 2021.