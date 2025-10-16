Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 16.10.2025 | 14:46

Samningaviðræðurnar ganga hægt

Oliver Glasner
Oliver Glasner AFP/Darren Staples

Crystal Palace og austurríski knattspyrnustjórinn Oliver Glasner eru byrjuð að ræða saman um framlengingu á samningi hans við Lundúnafélagið.

Glasner, sem hefur gert gríðarlega góða hluti með Palace, verður samningslaus eftir leiktíðina og hefur hann verið orðaður við stærri félög og þar á meðal Manchester United.

Hann hefur slegið í gegn hjá Palace og varð liðið bikarmeistari í fyrsta skipti undir hans stjórn á síðasta tímabili og vann síðan Samfélagsskjöldinn.

Sky greinir frá því að viðræður félagsins og knattspyrnustjórans gangi hægt og er framtíð hans hjá félaginu í óvissu.

