Amorim: Veit að knattspyrnan virkar ekki þannig

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, kvaðst á fréttamannafundi í dag þakklátur Sir Jim Ratcliffe, minnihlutaeiganda félagsins sem fer með daglega stjórn knattspyrnutengdra mála, fyrir stuðningsyfirlýsingu en að lífið innan knattspyrnunnar sé hverfult.
Ratcliffe sagði í samtali við The Times á dögunum að það gæti tekið Amorim allt að þrjú ár að ná almennilegum árangri hjá félaginu.
„Það er mjög gott að heyra þetta en hann segir mér þetta stöðugt, stundum sendir hann mér skilaboð eftir leiki. En þið vitið, ég veit það og Jim veit að knattspyrnan er ekki þannig.
Það mikilvægasta er næsti leikur. Meira að segja eigendur geta ekki stjórnað því sem gerist næsta dag í knattspyrnuheiminum,“ sagði portúgalski stjórinn.
Gengið hefur verið dræmt frá því að Amorim tók við stjórnartaumunum fyrir ári síðan og pressan eykst því í sífellu.
„Þetta er ekki bara eitthvað sem fólk talar um, ég finn fyrir þessu á hverjum degi. Það er mjög gott að heyra þetta því það hjálpar stuðningsmönnum okkar að skilja að stjórnendurnir skilja að þetta mun taka sinn tíma.
En á sama tíma kann ég ekki við þetta því þá fær maður það á tilfinninguna að við höfum tíma til þess að lagfæra hlutina. Ég vil ekki að sú tilfinning sé til staðar hjá félaginu okkar.
Pressan sem ég set á liðið eða á sjálfan er miklu meiri en sú pressa sem kemur annars staðar frá. Í knattspyrnu, sérstaklega hjá stórum félögum, þarftu að sanna þig um hverja helgi,“ sagði hann einnig á fundinum.
Man. United heimsækir erkifjendurna í Liverpool á Anfield í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudag.