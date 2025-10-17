Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.10.2025 | 15:39

Franski framherjinn loksins klár í slaginn

Randal Kolo Muani fagnar marki fyrir Frakkland.
Randal Kolo Muani fagnar marki fyrir Frakkland. AFP/Miguel Medina

Franski knattspyrnumaðurinn Randal Kolo Muani gæti leikið sinn fyrsta leik fyrir Tottenham í ensku úrvalsdeildinni um helgina þegar liðið tekur á móti Aston Villa í 8. umferð deildarinnar á laugardaginn.

Þetta tilkynnti Thomas Frank, stjóri Tottenham, á blaðamannafundi í morgun en Kolo Muani, sem er 26 ára gamall, gekk til liðs við enska félagið á láni frá París SG í sumar.

Stór nöfn skilin eftir utan hóps hjá Tottenham
Frétt af mbl.is

Stór nöfn skilin eftir utan hóps hjá Tottenham

Hann kom inn á sem varamaður í 1:0-sigri Tottenham gegn Villarreal í Meistaradeildinni í september en á ennþá eftir að leika fyrir liðið í úrvalsdeildinni.

Tottenham hefur farið vel af stað á tímabilinu og er með 14 stig í þriðja sætinu, tveimur stigum minna en topplið Arsenal.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tæp 80 prósent þurftu innlögn Uppsagnir hjá Sýn Allar legudeildir spítalans yfirfullar Samkeppniseftirlitið ósátt við orð bankamanna
Fleira áhugavert
Sérkennilegt samtal fyrir herlausa þjóð Ráðuneytinu heimilt að veita Ásthildi upplýsingar Borgin losar menguð efni í nýju íbúðahverfi Vonandi enginn íslenskur her á minni lífstíð