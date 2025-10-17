Franski framherjinn loksins klár í slaginn

Franski knattspyrnumaðurinn Randal Kolo Muani gæti leikið sinn fyrsta leik fyrir Tottenham í ensku úrvalsdeildinni um helgina þegar liðið tekur á móti Aston Villa í 8. umferð deildarinnar á laugardaginn.
Þetta tilkynnti Thomas Frank, stjóri Tottenham, á blaðamannafundi í morgun en Kolo Muani, sem er 26 ára gamall, gekk til liðs við enska félagið á láni frá París SG í sumar.
Hann kom inn á sem varamaður í 1:0-sigri Tottenham gegn Villarreal í Meistaradeildinni í september en á ennþá eftir að leika fyrir liðið í úrvalsdeildinni.
Tottenham hefur farið vel af stað á tímabilinu og er með 14 stig í þriðja sætinu, tveimur stigum minna en topplið Arsenal.