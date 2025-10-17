Í fangelsi fyrir sölu á hlátursgasi

Jamaíski knattspyrnumaðurinn Jamar Loza hefur verið dæmdur í 28 mánaða fangelsi fyrir umfangsmikla sölu á hlátursgasi.
Loza er 31 árs, hóf feril sinn með Norwich City og lék einn leik í ensku úrvalsdeildinni með liðinu. Hann var fyrst handtekinn vegna málsins árið 2022 og raunar tvisvar í sömu viku það ár.
Við fyrri handtökuna fann lögregla fjölda gashylkja með hlátursgasi í Mercedes-bifreið hans og það sama var uppi á teningnum við síðari handtökuna.
Loza, sem síðast lék með Kettering Town, játaði sök í tveimur ákæruliðum fyrir rétti í Norwich á miðvikudag.
Hann hafði verið ákærður fyrir vörslu geðvirkra efna með það fyrir augum að dreifa þeim, og dreifingu slíkra efna.
Kettering ákvað að rifta samningi Loza þegar hann var fundinn sekur.
Loza lék á sínum tíma fjóra A-landsleiki fyrir Jamaíku en fyrir rétti var sýnt fram á að hann hafi selt bretti af hlátursgashylkjum fyrir 10.000 pund hvert.