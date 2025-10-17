Lykilmaður Liverpool fjarverandi gegn United

Alisson Becker, markvörður Englandsmeistara Liverpool, er ennþá að glíma vð meiðsli og verður því fjarri góðu gamni þegar Liverpool tekur á móti Manchester United í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Anfield á sunnudaginn.
Þetta tilkynnti Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, á blaðamannafundi í morgun en Alisson tognaði aftan í læri í tapinu gegn Crystal Palace í 6. umferð deildarinnar í lok september.
Georgíumaðurinn Giorgi Mamardashvili mun því standa á milli stanganna hjá Liverpool á sunnudaginn kemur þegar stórleikurinn fer fram.
Liverpool er sem stendur í öðru sæti deildarinnar með 15 stig, stigi minna en topplið Arsenal, en United er með 10 stig í tíunda sætinu.