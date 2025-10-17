Middlesbrough á toppinn

Middlesbrough kom sér á topp ensku B-deildarinnar í knattspyrnu karla með því að vinna sterkan heimasigur á Ipswich Town, 2:1, í kvöld.
Middlesbrough er nú með 21 stig en Coventry er í öðru sæti með 19 og á leik til góða. Ipswich er í níunda sæti með 13 stig.
Heimamenn náðu forystunni undir lok fyrri hálfleiks þegar Cedric Kipre, varnarmaður Ipswich, varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark.
Örfáum mínútum áður hafði liðsfélagi hans George Hirst brennt af vítaspyrnu.
Morgan Whittaker tvöfaldaði forystu Middlesbrough á 55. mínútu áður en Dara O’Shea minnkaði muninn fyrir Ipswich tæplega stundarfjórðungi fyrir leikslok.