Óvissa ríkir um lykilmann City

Rodri.
Rodri. AFP/Oli Scarff

Spænski knattspyrnumaðurinn Rodri verður ekki með Manchester City um helgina þegar liðið tekur á móti Everton í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í Manchester á morgun.

Þetta tilkynnti Pep Guardiola, stjóri City, á blaðamannafundi í morgun en hann meiddist aftan í læri í leik gegn Brentford í síðasta leik fyrir landsleikjahlé og þurfti af þeim sökum að draga sig úr spænska landsliðshópnum.

Miðjumaðurinn sleit krossband í upphafi síðasta keppnistímabils og lék því lítið sem ekkert með liðinu á síðustu leiktíð.

„Hann er ekki tilbúinn og ég veit ekki hvenær hann snýr aftur,“ sagði Guardiola þegar hann ræddi málefni spænska miðjumannsins.

City er með 13 stig í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu sjö umferðirnar.

