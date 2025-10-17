Reyna að fá banninu aflétt

Breska ríkisstjórnin hefur gefið það út að hún vinni nú hörðum höndum að því að fá banni stuðningsmanna ísraelska félagsins Maccabi Tel Aviv aflétt fyrir leik liðsins gegn Aston Villa í Evrópudeildinni í knattspyrnu karla í Birmingham þann 6. nóvember.
Enska félagið tilkynnti á samfélagsmiðlum sínum í dag að forráðamenn Aston Villa, í samráði við lögregluyfirvöld í Birmingham, treysti sér ekki til þess að taka á móti stuðningsmönnunum vegna hættu á mótmælum í tengslum við leikinn.
Lögregluyfirvöld höfðu áður gefið það út að framkvæmd leiksins falli undir hæsta öryggisstig og að því hafi verið ákveðið að meina ísraelskum stuðningsmönnum að vera viðstaddir hann.
Í yfirlýsingu Aston Villa kemur meðal annars fram að félagið treysti sér ekki til þess að tryggja öryggi þeirra og því hafi verið tekið ákvörðun um að meina þeim aðgang að leiknum.
Ákvörðunin hefur hvorki farið vel í Ísraelana né Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sem var alls ekki hrifinn af ákvörðun enska félagsins og viðraði óánægju sína á samfélagsmiðlum.
Í tilkynningu frá ríkisstjórninni segir að hún vinni nú með lögreglunni að lausn, sem feli meðal annars í sér að skoða hvaða úrræði þyrfti að grípa til svo ísraelsku stuðningsmennirnir geti verið viðstaddir leikinn á Villa Park.
Öryggisnefnd, SAG, sem tók upphaflegu ákvörðunina í samráði við lögregluna í Birmingham, mun funda í næstu viku og segir í yfirlýsingu nefndarinnar að hún sé reiðubúin að endurskoða ákvörðunina ákveði lögreglan að lækka öryggisstigið.