Valdi tíu frá Liverpool en einn frá Manchester

Liverpool fær Manchester United í heimsókn á sunnudaginn.
Enski sparspekingurinn Alan Shearer virðist ekki hafa mikla trú á Manchester United fyrir stórleik 8. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta þar sem liðið heimsækir Liverpool á Anfield á sunnudaginn kemur. 

Shearer, sem er markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og starfar í dag sem sparkspekingur, hitaði upp fyrir leikinn í viðtali við enska miðilinn Mirror.

Hann var meðal annars beðinn um að velja sameiginlegt byrjunarlið skipað leikmönnum Liverpool og United líkt og Bretinn er duglegur að gera fyrir stórleiki þar í landi.

Til að gera langa sögu stutta valdi Shearer tíu leikmenn frá Liverpool í sameiginlegt byrjunarlið sitt og einungis einn frá Manchester.

Byrjunarlið Alan Shearer: 

Markvörður: Alisson Becker (Liverpool).

Varnarmenn: Conor Bradley (Liverpool), Ibrahima Konaté (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United).

Miðjumenn: Alexis Mac Allister (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Dominik Szoboszlai (Liverpool).

Sóknarmenn: Mohamed Salah (Liverpool), Hugo Ekitiké (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool).

