Vilja alls ekki lána Brassann til West Ham

Forráðamenn knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni eru ekki spenntir fyrir því að lána brasilíska sóknarmanninn Endrick til West Ham á Englandi.
Það er Teamtalk sem greinir frá þessu en Endrick, sem er 19 ára gamall, hefur ekkert leikið með Real Madrid á yfirstandandi keppnistímabili.
Hann gekk til liðs við Real Madrid frá Palmeiras síðasta sumar og lék 37 leiki með liðinu í öllum keppnum á síðustu leiktíð þar sem hann skoraði sjö mörk.
Hann hefur færst aftar í goggunarröðina eftir að Xabi Alonso tók við Madrídingum í sumar og íhuga forráðamenn spænska félagsins nú að lána leikmanninn, en ekki til West Ham þó, þar sem þeir telja að það muni ekki hjálpa framgangi leikmannsins að því er fram kemur í frétt Teamtalk.