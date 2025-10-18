Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.10.2025 | 18:30

Arsenal flýgur á toppinn

Leikmenn Arsenal fanga marki Leonardo Trossard.
Leikmenn Arsenal fanga marki Leonardo Trossard. AFP/Ben Stansall

Arsenal fór með sigur af gegn Fulham, 0:1, á útivelli í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.

Arsenal fer því í efsta sæti deildarinnar með 19 stig eftir átta leiki á meðan Fulham er í 14. sæti með átta stig.

Gestirnir voru töluvert meira með boltann og sköpuðu því fleiri færi, en áttu hins vegar erfitt með að koma boltanum í netið.

Það tókst hins vegar á 15. mínútu þegar Calafiori átti frábært viðstöðulaust skot sem söng í netinu en línuvörðurinn hafði dæmt rangstöðu og markið stóð því ekki og var staðan því markalaus í hálfleik.

Á 58. mínútu náði Arsenal hins vegar að koma boltanum aftur í netið þegar Leandro Trossard skoraði eftir hornspyrnu Arsenal, 1:0.

Á 65. mínútu benti dómari leiksins á vítapunktinn þegar Saka var felldur inni í teig. Hins vegar, eftir langa skoðun, var vítið tekið af og áfram hélt leikurinn.

Arsenal hélt áfram að sækja að marki Fulham en fleiri urðu mörkin ekki og Arsenal flýgur á topp ensku úrvalsdeildarinnar.

 

 

