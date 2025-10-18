Enn eitt tap Postecoglou

Ange Postecoglou og lærisveinar hans í Nottingham Forest máttu þola enn eitt tapið er Chelsea sótti sannfærandi sigur á útivelli, 3:0, í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Chelsea er nú komið í fjórða sæti deildarinnar með 14 stig á meðan Forest situr í 17. sæti með aðeins fimm stig.
Postecoglou hefur því enn ekki stýrt liðinu til sigurs eftir átta leiki þar sem Forest hefur tapað sex leikjum og gert jafntefli tvisvar.
Markalaust var í hálfleik en fyrsta mark leiksins kom á 49. mínútu er Josh Acheampong kom boltanum í netið af stuttu færi, 1:0.
Stuttu seinna tvöfaldaði Pedro Neto forystu Chelsea er hann átti gott skot fyrir utan teig sem söng í netinu, 2:0.
Reece James gulltryggði síðan sigurinn á 84. mínútu er boltinn datt fyrir hann inni í teig Forest og kom honum í netið, 3:0.
Á 87. mínútu fékk Malo Gusto sitt seinasta gula spjald og var því rekinn af velli. Er þetta fjórða skiptið á þessari leiktíð sem Chelsea missir mann af velli.
Ekki breytti það neinu og var sannfærandi sigur Chelsea niðurstaðan.