Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.10.2025 | 13:42 | Uppfært 14:04

Enn eitt tap Postecoglou

Reece James skoraði þriðja mark Chelsea í dag.
Reece James skoraði þriðja mark Chelsea í dag. AFP/Justin Tallis

Ange Postecoglou og lærisveinar hans í Nottingham Forest máttu þola enn eitt tapið er Chelsea sótti sannfærandi sigur á útivelli, 3:0, í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.

Chelsea er nú komið í fjórða sæti deildarinnar með 14 stig á meðan Forest situr í 17. sæti með aðeins fimm stig.

Postecoglou hefur því enn ekki stýrt liðinu til sigurs eftir átta leiki þar sem Forest hefur tapað sex leikjum og gert jafntefli tvisvar.

Markalaust var í hálfleik en fyrsta mark leiksins kom á 49. mínútu er Josh Acheampong kom boltanum í netið af stuttu færi, 1:0.

Stuttu seinna tvöfaldaði Pedro Neto forystu Chelsea er hann átti gott skot fyrir utan teig sem söng í netinu, 2:0.

Reece James gulltryggði síðan sigurinn á 84. mínútu er boltinn datt fyrir hann inni í teig Forest og kom honum í netið, 3:0.

Á 87. mínútu fékk Malo Gusto sitt seinasta gula spjald og var því rekinn af velli. Er þetta fjórða skiptið á þessari leiktíð sem Chelsea missir mann af velli.

Ekki breytti það neinu og var sannfærandi sigur Chelsea niðurstaðan.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Flensan er komin og einkenni skýr Hækkun leggst þyngst á tekjulága og landsbyggðina Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram Fjaðrafok í ráðhúsi vegna skýrslu
Fleira áhugavert
Meintur brennuvargur í gæsluvarðhald Hækkun leggst þyngst á tekjulága og landsbyggðina Óánægja með framgöngu borgarinnar Endurspeglar „skattasýki“