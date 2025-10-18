Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.10.2025 | 16:05

Manchester City í efsta sætið

Erling Haaland fagnar fyrra marki sínu í dag.
Erling Haaland fagnar fyrra marki sínu í dag. AFP/Oli Scarff

Manchester City er komið í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eftir sigur á Everton í dag, 2:0.

Erling Haaland skoraði bæði mörk City sem er komið með 16 stig, jafnmörg og Arsenal sem sækir Fulham heim seinna í dag og getur náð efsta sætinu á nýjan leik.

Engu munaði að Bournemouth kæmist á toppinn en liðið er með 15 stig eins og Liverpool eftir jafntefli, 3:3, gegn Crystal Palace í London í dag.

Jean-Philippe skoraði þriðja mark sitt og Palace úr vítaspyrnu á sjöundu mínútu uppbótartímans.

Ryan Christie hafði komið Bournemouth í 3:2 á 89. mínútu leiksins. Eli Kroupi skoraði fyrstu tvö mörk leiksins fyrir Bournemouth en Mateta svaraði því með tveimur mörkum.

Brighton vann Newcastle, 2:1, á heimavelli. Danny Welbeck skoraði bæði mörk Brighton, sigurmarkið á 84. mínútu, en Nick Woltemade skoraði mark Newcastle.

Burnley vann Leeds 2:0 í nýliðaslag á Turf Moor. Chimuanya Ugochukwu og Loum Tchaouna skoruðu mörkin.

Sunderland vann Wolves, 2:0, meö mörkum frá Nordi Mukilele og sjálfsmarki.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vinsælir réttir hafa hækkað um yfir 40% Hækkun leggst þyngst á tekjulága og landsbyggðina Íslendingur tapaði yfir 50 milljónum í netsvikum Óánægja með framgöngu borgarinnar
Fleira áhugavert
„Þetta myndum við aldrei líða hér“ 45 þúsund fermetrar standa auðir í borginni Vörugjald af nýjum rafmagnsbílum fellt niður Endurspeglar „skattasýki“