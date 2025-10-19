Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.10.2025 | 14:59

Endurkomusigur Villa gegn Tottenham

Markaskorararnir Emiliano Buendía og Morgan Rogers fagna sigurmarki Buendía í dag. AFP/Ben Stansall

Aston Villa vann afar sterkan 2:1-sigur á Tottenham Hotspur á samnefndum leikvangi síðarnefnda liðsins í áttundu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattpsyrnu karla í dag.

Villa fór með sigrinum upp í tíunda sæti þar sem liðið er með 12 stig. Tottehanm fer niður í sjötta sæti og er þar með 14 stig.

Rodrigo Bentancur kom heimamönnum yfir eftir aðeins fimm mínútna leik þegar hann stýrði boltanum í netið vinstra megin við markteiginn eftir fyrirgjöf Joao Palhinha frá hægri.

Á 37. mínútu jafnaði Morgan Rogers metin fyrir Aston Villa með stórglæsilegu marki. Eftir laglegan sprett þrumaði hann boltanum rétt fyrir utan vítateiga hægra megin og fór skotið í boga yfir Gugliemo Vicario sem átti ekki möguleika.

Staðan var því 1:1 í leikhléi.

Á 77. mínútu skoraði varamaðurinn Emiliano Buendía sigurmark Villa.

Matty Cash átti þá stórkostlega langa sendingu fram, Lucas Digne tók enn betur á móti boltanum, lagði hann til hliðar á Buendía sem setti boltann hnitmiðað niður í fjærhornið með góðu vinstri fótar skoti hægra megin við D-bogann.

