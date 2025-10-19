Maguire tryggði United þrjú stig á Anfield

rkifjendurnir Liverpool og Manchester United áttust við í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á Anfield, heimavelli Liverpool, í dag og lauk leiknum með 2:1 sigri Manchester United. United er í 9. sæti með 13 stig en Liverpool er með 15 stig í 3. sætinu.
Það var ekki nema rétt rúm mínúta liðin af leiknum þegar Bryan Mbeumo skoraði fyrir Rauðu djöflana eftir frábæran undirbúning þeirra Bruno Fernandes og Amad Diallo. Staðan 1:0 fyrir Manchester United.
Eftir þetta einokuðu Liverpool-menn boltann og sóttu oft og tíðum án afláts. Cody Gagpo skaut í stöng þegar hann komst í gott skotfæri eftir undirbúning Mohamed Salah.
Bruno Fernandes skaut í stöng þegar Amad Diallo keyrði upp hægri kantinn. Setti hann síðan stefnuna inn í teiginn og gaf boltann að lokum út að vítateigsboganum þar sem Bruno kom á ferðinni og skaut boltanum í stöngina og fram hjá.
Á 35. mínútu var Alexander Isak í dauðafæri. Stungusending frá Ibrahima Konaté kom Isak einum á móti Senne Lammens í marki United en hann varði glæsilega.
Liverpool var miklu meira með boltann í fyrri hálfleik en færaskiptingin var nokkuð jöfn engu að síður. Staðan í hálfleik var Liverpool 0:1 Manchester United.
Liverpool var hársbreidd frá því að jafna leikinn strax í byrjun seinni hálfleiks. Muhamed Salah tók þá aukaspyrnu sem barst inn í vítateig United. Cody Gakpo fær boltann, setur fyrir sig og skýtur föstu skoti í stöngina fjær. Glæsilegt skot.
Alexis Mac Allister var nálægt því að jafna leikinn þegar varnarmenn United töpuðu boltanum rétt utan eigin vítateigs. Mac Allister komst í fínt skotfæri en boltinn fór í markið.
Mohamed Salah fékk algjört dauðafæri á 65. mínútu þegar hann fékk boltann hægra megin við mark United og var í kjörstöðu til að skora en skaut fram hjá.
Liverpool-menn gáfust ekki upp á að reyna að jafna leikinn. Hugo Ekitike lék illa á Diogo Dalot á 69. mínútu, kom sér í gott skotfæri utan teigs en skaut boltanum framhjá.
Það kom fáum á óvart þegar Liverpool jafnaði enda leikurinn búinn að vera algjör einstefna fram að markinu. Cody Gakpo skoraði þá mark með því að koma boltanum yfir línuna eftir sendingu varamannsins Federico Chiesa. Staðan orðin 1:1 á 78. mínútu leiksins.
Manchester United komst yfir á 84. mínútu leiksins þegar enginn annar en Harry Maguire skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu. Staðan orðin 2:1 fyrir United. Bruno Fernandes tók hornspyrnuna út á Mbuemo sem skaut föstu skoti að marki. Boltinn hafnaði í varnarmanni sem fór síðan aftur til Fernandes. Hann gaf því boltann fyrir markið og Harry skallaði öruggum skalla í netið.
Liverpool sótti án afláts í kjölfarið og reyndi allt til að ná jöfnunarmarkinu en það kom ekki og unnu Rauðu djöflarnir frækin sigur á Anfield.
