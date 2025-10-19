Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.10.2025 | 20:30

Þáði súkkulaði frá Ferguson

Sir Alex Ferguson og Sir Kenny Dalglish deildu súkkúlaði á …
Sir Alex Ferguson og Sir Kenny Dalglish deildu súkkúlaði á Anfield í dag. AFP/Darren Staples

Sir Alex Ferguson og Sir Kenny Dalglish deildu saman súkkulaði er Liverpool tók á móti Manchester United í knattspyrnu í dag.

Eins og flestir vita er alltaf mikill rígur milli stuðningsmanna og leikmanna  liðanna tveggja þegar þau mætast og hefur það verið þannig í óralangan tíma. 

Dalglish spilaði með Liverpool til ársins 1990 og var því mikið hatur milli félaga hans í Liverpool og lærisveina Fergusons, sem hann stýrði frá árinu 1986 til ársins 2013. 

Hatrið virðist hins vegar ekki vera til staðar í dag þar sem Ferguson, fyrrverandi þjálfari United, og Dalglish, fyrrverandi leikmaður Liverpool, sáust deila súkkulaðibitum á Anfield í dag.



mbl.is
Fleira áhugavert
Vopnahléið virðist á barmi þess að springa Hafa heimildir fyrir yfirvofandi árás Hamas Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram Siguðu lögreglu á staðinn þrátt fyrir samning
Fleira áhugavert
Siguðu lögreglu á staðinn þrátt fyrir samning Hafa heimildir fyrir yfirvofandi árás Hamas Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram Alltaf erfitt að stíga út úr norminu