Þáði súkkulaði frá Ferguson

Sir Alex Ferguson og Sir Kenny Dalglish deildu saman súkkulaði er Liverpool tók á móti Manchester United í knattspyrnu í dag.
Eins og flestir vita er alltaf mikill rígur milli stuðningsmanna og leikmanna liðanna tveggja þegar þau mætast og hefur það verið þannig í óralangan tíma.
Dalglish spilaði með Liverpool til ársins 1990 og var því mikið hatur milli félaga hans í Liverpool og lærisveina Fergusons, sem hann stýrði frá árinu 1986 til ársins 2013.
Hatrið virðist hins vegar ekki vera til staðar í dag þar sem Ferguson, fyrrverandi þjálfari United, og Dalglish, fyrrverandi leikmaður Liverpool, sáust deila súkkulaðibitum á Anfield í dag.
