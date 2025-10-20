Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.10.2025 | 12:49

Búast við nokkrum tilboðum í sóknarmanninn

Antoine Semenyo.
Antoine Semenyo. AFP/Ian Kington

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Bournemouth búast við nokkrum tilboðum í Antoine Semenyo, bæði í janúar og næsta sumar.

Það er Football Insider sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, hefur farið á kostum með Bournemouth í upphafi tímabilsins.

Sóknarmaðurinn hefur skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú í fyrstu átta leikjum ensku úrvalsdeildarinnar.

Hann hefur verið orðaður við Liverpool, Tottenham og Chelsea að undanförnu en hann er samningsbundinn Bournemouth til sumarsins 2030.

Í frétt Football Insider kemur meðal annars fram að forráðamenn Bournemouth muni ekki selja hann fyrir minna en 75 milljónir punda en hann á að baki 31 A-landsleik fyrir Gana.

