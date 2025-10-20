Forest virðist komið með næsta stjóra

Sean Dyche verður næsti knattspyrnustjóri Nottingham Forest, samkvæmt enskum fjölmiðlum.
Dyche er efstur á blaði hjá forráðamönnum Forest sem vonast til þess að ganga frá samningum við hann í dag, samkvæmt BBC.
Forest rak Ange Postecoglou á laugardaginn, eftir 3:0 skell gegn Chelsea á heimavelli, en hann hafði þá aðeins stýrt liðinu í 39 daga og ekki náð sigri í átta leikjum.
Roberto Mancini og Marco Silva hafa einnig verið orðaðir við Forest en sagt er að áhuginn á Mancini hafi minnkað og mjög erfitt yrði að losa Silva frá Fulham.
Dyche er 54 ára gamall Englendingur sem stýrði Burnley í tíu ár, frá 2012 til 2022, og síðan Everton í tvö ár, en var sagt upp þar í janúar á þessu ári.