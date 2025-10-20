Kallar eftir því að Salah verði bekkjaður

Jamie Carragher, fyrrverandi leikmaður Liverpool og núverandi sparkspekingur, var ómyrkur í máli þegar hann gerði upp leik Liverpool og Manchester United í 8. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta sem fram fór á Anfield í gær.
Leiknum lauk með sigri United, 2:1, þar sem Harry Maguire skoraði sigurmarkið á lokamínútunum en United komst yfir strax á 2. mínútu með marki Bryans Mbuemo.
Mohamed Salah, lykilmaður í liði Liverpool undanfarin ár, náði sér engan vegin á strik í leiknum og hefur verið skugginn af sjálfum sér í fyrstu leikjum tímabilsins.
„Salah á ekki að vera eins og Virgil van Dijk sem er líklega fyrsta nafnið á leikskýrsluna hjá Arne Slot,“ sagði Carragher þegar hann gerði upp leikinn á Sky Sports.
„Framundan eru tveir leikir hjá Liverpool á næstu sjö dögum. Fyrst gegn Eintracht Frankfurt í Meistaradeildinni og svo gegn Brentford um næstu helgi. Salah verður að setjast á bekkinn, í öðrum hvorum leiknum í það minnsta. Mér finnst í lagi að hann byrji þegar Liverpool spilar á Anfield því þá er liðið ofar á vellinum.
Á útivöllum gleymir hann sér of oft í varnarleiknum og hann er líka bara ekki í því formi sem hann er vanur að sér að vera. Þessi byrjun hans á tímabilinu hefur ekki verið upp á marga fiska. Hann er kominn á vissan aldur líka og hann getur ekki gengið að byrjunarliðssæti vísu ef horft er til frammistöðu hans á tímabilinu til þessa,“ sagði Carragher.