Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.10.2025 | 10:48

Klopp ræddi viðbrögð sín við andláti Jota

Jürgen Klopp og Diogo Jota fallast í faðma á góðri …
Jürgen Klopp og Diogo Jota fallast í faðma á góðri stundu. AFP

Jürgen Klopp, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, ræddi opinskátt um viðbrögð sín við andláti portúgalska knattspyrnumannsins Diogo Jota sem lést í sumar í bílslysi.

Klopp, sem er 58 ára gamall, keypti Jota til Liverpool árið 2020 frá Wolves en Klopp stýrði Liverpool á árunum 2015 til 2024 þegar hann lét af störfum.

Sjá Jota áður en þeir ganga inn á völlinn
Jota lést í bílslysi ásamt bróður sínum André Silva í júlí í sumar á Spáni en hann var á leið til æfinga hjá enska úrvalsdeildarfélaginu þegar slysið átti sér stað.

Munu aldrei nota andlátið sem afsökun

„Þegar ég frétti af andláti hans þá sat ég þögull og sagði ekki orð, hann er og var hluti af fjölskyldunni,“ sagði Klopp í samtali við fjölmiðlamanninn Steven Bartlett í hlaðvarpsþættinum Diary Of A CEO.

„Enginn hjá knattspyrnufélaginu Liverpool mun einhvern tímann nota fráfall Jota sem afsökun en þetta hefur áhrif. Hann gekk um þessa ganga, var líflegur í búningsklefanum og allir hjá félaginu eru minntir á það daglega.

Það er ógjörningur að reyna að takast á við allar tilfinningarnar sem fylgja fráfalli hans. Hann var ómissandi. Hann var strákur sem öllum líkaði vel við og það voru aldrei nein vandamál í kringum hann, bara gleði,“ sagði Klopp meðal annars.

