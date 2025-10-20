Miðjumaður United þarf að taka á sig launalækkun

Brasilíska knattspyrnumanninum Casemiro stendur til boða að vera áfram í herbúðum Manchester United á næsta keppnistímabili en hann þarf þá að taka á sig umtalsverða launalækkun.
Það er Football Insider sem greinir frá þessu en Casemiro, sem er 33 ára gamall, verður samningslaus næsta sumar.
Hann þénar í kringum 325.000 pund á viku í Manchester en það samsvarar rúmlega 53 milljónum íslenskra króna.
Casemiro gekk til liðs við United frá Real Madrid, sumarið 2022, fyrir 60 milljónir punda og átti frábært fyrsta tímabil á Old Trafford en síðan þá hefur leiðin legið niður á við.
Alls á hann að baki 132 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað 18 mörk og lagt upp önnur 12 til við bótar.