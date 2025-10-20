Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.10.2025 | 10:27 | Uppfært 11:07

Nottingham Forest að ráða þriðja stjórann

Sean Dyche.
Sean Dyche. AFP/Paul Ellis

Sean Dyche er nálægt því að taka við stjórnartaumunum hjá enska knattspyrnufélaginu Nottingham Forest. 

Það er ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu en Dyche, sem er 54 ára gamall, stýrði síðast Everton í ensku úrvalsdeildinni.

Hann stýrði liðinu í tvö tímabil en lét af störfum í sumar. Hann hefur einnig stýrt Watford og Burnley á þjálfaraferlinum og er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Burnley þar sem hann var í tíu ár.

Rekinn eftir 39 daga í starfi
Rekinn eftir 39 daga í starfi

Ástralinn Ange Postecoglu var látinn taka pokann sinn hjá Forest um helgina eftir tap gegn Chelsea en hann entist aðeins 39 daga í starfi.

Fari svo að Dyche taki við Forest verður hann þriðji stjóri liðsins á tímabilinu en Nuno Espíroto Santo var látinn taka pokann sinn hjá Forest í upphafi tímabilsins eftir ósætti við eiganda félagsins, Grikkjann Evangelos Marinakis.

Forest hafnaði í sjöunda sæti úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og tryggði sér um leið sæti í Evrópudeildinni en gengi liðsins í ár hefur verið afleitt þar sem liðið er í átjánda og þriðja neðsta sætinu með fimm stig.

