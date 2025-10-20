Segir forráðamenn Liverpool opna fyrir endurgreiðslu

Jolean Lescott, fyrrverandi landsliðsmaður Englands í fótbolta og fyrrverandi leikmaður Manchester City, segir að forráðamenn Liverpool séu opnir fyrir því að selja Florian Wirtz aftur til Þýskalands í sumar.
Lescott, sem er 43 ára gamall í dag og starfar sem sparkspekingur, lét ummælin falla í samtali við Sky Bet, veðmálafyrirtæki sem er að hluta til í eigu Sky-sjónvarpsstöðvarinnar.
Varnarmaðurinn fyrrverandi er hvað þekktastur fyrir tíma sinn hjá bæði Everton og City en hann varð tvívegis Englandsmeistari með síðarnefnda liðinu.
„Ég er ekki sannfærður,“ sagði Lescott þegar hann ræddi um Wirtz sem gekk til liðs við Liverpool frá Bayer Leverkusen í sumar fyrir 116 milljónir punda.
„Ef Liverpool gæti fengið endurgreitt eftir tímabilið þá myndi þeir stökkva á það. Það er ekki hægt að dæma hann strax en hann ætti að hafa miklu meiri áhrif á sóknarleik Liverpool e n hann hefur gert.
Hann á ennþá eftir að sýna okkur að hann sé peninganna virði. Hann hefur ekki verið sannfærandi í þessum fyrstu leikjum sínum og þegar þú borgar metfé fyrir sóknarmann þá viltu auðvitað sjá mörk, það er númer eitt, tvö og þrjú,“ sagði Lescott.