Sterkur útisigur Brentford

Brentford sigraði West Ham 2:0 á útivelli í viðureign Lundúnaliðanna í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Brasilíski framherjinn Igor Thiago kom Brentford yfir á 43. mínútu og Daninn Mathias Jensen innsiglaði sigurinn með marki í uppbótartíma.
Með sigrinum fer Brentford upp í 13. sætið með 10 stig. Hákon Rafn Valdimarsson landsliðsmarkvörður Íslands sat allan tímann á bekknum hjá Brentford.
Það gengur hvorki né rekur hjá West Ham sem er í 19. sæti og því næstneðsta með aðeins 4 stig. Graham Potter var rekinn í lok septembermánaðar, en hann var í dag tilkynntur sem nýr þjálfari sænska karlalandsliðsins.
Nuno Espirito Santo fyrrverandi stjóri Nottingham Forest, Tottenham og Úlfanna tók við liðinu í lok september, en leikurinn í kvöld var fyrsti heimaleikur West Ham undir hans stjórn. West Ham gerði 1:1 jafntefli gegn Everton á útivelli í fyrsta leik hans með liðið.