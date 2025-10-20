Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.10.2025 | 21:12

Sterkur útisigur Brentford

Brasilíski framherji Brentford Igor Thiago fagnar marki sínu ásamt knattspyrnustjóra sínum Keith Andrews. AFP/Glyn Kirk

Brentford sigraði West Ham 2:0 á útivelli í viðureign Lundúnaliðanna í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.

Brasilíski framherjinn Igor Thiago kom Brentford yfir á 43. mínútu og Daninn Mathias Jensen innsiglaði sigurinn með marki í uppbótartíma.

Með sigrinum fer Brentford upp í 13. sætið með 10 stig. Hákon Rafn Valdimarsson landsliðsmarkvörður Íslands sat allan tímann á bekknum hjá Brentford. 

Það gengur hvorki né rekur hjá West Ham sem er í 19. sæti og því næstneðsta með aðeins 4 stig. Graham Potter var rekinn í lok septembermánaðar, en hann var í dag tilkynntur sem nýr þjálfari sænska karlalandsliðsins.

Nuno Espirito Santo fyrrverandi stjóri Nottingham Forest, Tottenham og Úlfanna tók við liðinu í lok september, en leikurinn í kvöld var fyrsti heimaleikur West Ham undir hans stjórn. West Ham gerði 1:1 jafntefli gegn Everton á útivelli í fyrsta leik hans með liðið.

