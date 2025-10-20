Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.10.2025 | 11:34

Harry Maguire fagnar sigurmarki sínu á Anfield.
Harry Maguire fagnar sigurmarki sínu á Anfield. AFP/Peter Powell

Matthijs de Ligt, varnarmaður enska knattspyrnufélagsins Manchester United, segir að liðið hafi nýtt sér helstu veikleika Liverpool-liðsins þegar liðin mættust í stórleik 8. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar á Anfield í Liverpool í gær.

Leiknum lauk með dramatískum sigri United, 2:1, þar sem Harry Maguire skoraði sigurmark leiksins á lokamínútunum.

United komst yfir strax á 2. mínútu með marki Bryans Mbeumo en Cody Gakpo jafnaði metin fyrir Liverpool á 75. mínútu.

„Við nýttum okkur helstu veikleika Liverpool, og það eru bakverðirnir þeirra,“ sagði de Ligt i samtali við Viaplay eftir leikinn.

„Við vorum mjög einbeittir, farandi inn í leikinn, og staðráðnir í að standa okkur. Þú kemst ekki upp með neitt annað þegar þú spilar gegn Liverpool á Anfield,“ sagði Ligt meðal annars.

Með sigrinum er United komið í níunda sæti deildarinnar og er með 13 stig en Liverpool er í þriðja sætinu með 15 stig, fjórum stigum minna en topplið Arsenal.

