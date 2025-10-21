Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.10.2025 | 9:26 | Uppfært 10:11

Forest réði þriðja stjórann á tímabilinu

Sean Dyche er nýr knattspyrnustjóri Nottingham Forest.
Sean Dyche er nýr knattspyrnustjóri Nottingham Forest. AFP/Paul Ellis

Enska knattspyrnufélagið Nottingham Forest hefur ráðið Englendinginn Sean Dyche í starf knattspyrnustjóra karlaliðsins eftir að Ange Postecoglou var rekinn um liðna helgi.

Sjálfur hafði Postecoglou tekið við starfinu af Nuno Espírito Santo, sem var rekinn eftir aðeins þrjá deildarleiki af tímabilinu.

Forest virðist komið með næsta stjóra
Frétt af mbl.is

Forest virðist komið með næsta stjóra

Dyche verður því þriðji knattspyrnustjóri Forest á tímabilinu þegar enn eru um sjö mánuðir eftir af því.

Hann skrifaði undir samning sem gildir til sumarsins 2027. Dyche var áður stjóri Everton um tveggja ára skeið og stýrði Burnley í áratug.

mbl.is
Fleira áhugavert
Flugáætlun raskast með áhrifum á þúsundir farþega „Þetta er náttúrulega eldfjall“ Dæmdur í fimm ára fangelsi Starfsmanni Nettó sagt upp vegna þjófnaðar
Fleira áhugavert
Flugáætlun raskast með áhrifum á þúsundir farþega Ráðast í úrbætur eftir að veggjalýs fundust Mesta hrinan í yfir tvö ár Starfsmanni Nettó sagt upp vegna þjófnaðar