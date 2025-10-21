Forest réði þriðja stjórann á tímabilinu

Enska knattspyrnufélagið Nottingham Forest hefur ráðið Englendinginn Sean Dyche í starf knattspyrnustjóra karlaliðsins eftir að Ange Postecoglou var rekinn um liðna helgi.
Sjálfur hafði Postecoglou tekið við starfinu af Nuno Espírito Santo, sem var rekinn eftir aðeins þrjá deildarleiki af tímabilinu.
Dyche verður því þriðji knattspyrnustjóri Forest á tímabilinu þegar enn eru um sjö mánuðir eftir af því.
Hann skrifaði undir samning sem gildir til sumarsins 2027. Dyche var áður stjóri Everton um tveggja ára skeið og stýrði Burnley í áratug.