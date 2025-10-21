Hvers vegna hafnaði Klopp United?

Jürgen Klopp, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool og Borussia Dortmund, hefur útskýrt hvers vegna hann ákvað að hafna því að taka við erkifjendum Liverpool í Manchester United á sínum tíma.
„Árið sem Sir Alex [Ferguson] hætti störfum ræddu þeir við mig. Þeir voru auðvitað áhugasamir á þeim tímapunkti. Á þeim tíma hefði ég verið áhugasamur. Ég var ungur og með stórkostlegt lið hjá Dortmund.
Þeir hugsuðu líklega með sér: „Hvað er hann að gera þarna?“ United reyndi að fá mig. Það var rangur tími og ekki rétta augnablikið. Ég var með samning við Dortmund og hefði ekki farið frá þeim fyrir neitt félag,“ sagði Klopp í hlaðvarpsþættinum Diary of a CEO.
Ferguson lét af störfum árið 2013 og var David Moyes þá ráðinn. Klopp hætti störfum hjá Dortmund sumarið 2015 og tók svo við Liverpool í október það ár. Hann er nú yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull.
„Þeir voru í leit að nýjum knattspyrnustjóra og ég tel að ég hafi verið einn af nokkrum sem komu til greina. Þegar ég ræddi við þá voru nokkrir hlutir sem mér líkaði illa. Þeir voru með háleitar hugmyndir. „Við munum fá alla leikmenn sem þú vilt, við fáum þennan og hinn og hinn.““
Ég sat þarna og hugsaði með mér: „Þetta er ekki mín tegund af verkefni.“ Þetta var ekki réttur tímapunktur og þar að auki var þetta ekki verkefni fyrir mig. Ég vildi ekki fá [Paul] Pogba aftur.
Hann var stórkostlegur leikmaður en svona hlutir virka venjulega ekki. Eða eins og með Cristiano [Ronaldo], við vitum öll að hann er besti leikmaður heims ásamt [Lionel] Messi en að fá leikmenn aftur hjálpar aldrei til,“ sagði Þjóðverjinn.