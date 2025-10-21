Í fyrsta sinn í tæpa öld

West Ham United hefur farið afleitlega af stað á tímabilinu og er með aðeins fjögur stig í næstneðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu eftir átta umferðir.
Árangurinn á heimavelli hefur verið sérlega slæmur en Hamrarnir hafa tapað öllum fjórum heimaleikjum sínum í úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Alls hefur liðið tapað síðustu fimm heimaleikjum sínum í deildinni og er það einungis í annað sinn í sögunni sem það gerist hjá félaginu.
Leita þarf aftur til ársins 1931 til þess að finna hvenær það gerðist síðast að West Ham tapaði fimm heimaleikjum í röð í efstu deild.
Það var í apríl það ár og því liðið 94 og hálft ár síðan Hamrarnir stóðu sig jafn illa á heimavelli.
