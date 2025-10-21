Sakaður um að hrækja á áhorfanda

Enska knattspyrnusambandið skoðar nú hvort Hannibal Mejbri, leikmaður Burnley, hafi hrækt á stuðningsmann Leeds United á meðan leik liðanna stóð í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu á laugardag.
Mejbri kom inn á sem varamaður seint í leiknum á Turf Moor í Burnley og fékk gult spjald fyrir að skaprauna Gabriel Gudmundsson nálægt stuðningsmönnum Leeds. Burnley vann leikinn 2:0.
Stuðningsmaður Leeds lagði fram kvörtun við lögregluna í Lancashire-sýslu eftir leikinn þar sem hann sakaði Mejbri um að hrækja á sig.
Burnley hefur ekki tjáð sig um meint atvik en í tilkynningu frá lögreglunni segir að hún vinni nú með félaginu að því að fá á hreint hvað gerðist.
Knattspyrnusambandið skoðar sömuleiðis atvikið en hefur ekki komið á fót formlegri rannsókn. Leeds er einnig kunnugt um atvikið en hefur ekki tjáð sig nánar um það.