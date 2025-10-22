Framlengdi í tíu mánaða keppnisbanni

Ítalski knattspyrnumaðurinn Sandro Tonali framlengdi samning sinn við enska úrvalsdeilarfélagið Newcastle á meðan hann afplánaði tíu mánaða keppnisbann vegna brota á veðmálareglum.
Það er talkSport sem greinir frá þessu en miðjumaðurinn, sem er 25 ára gamall, skrifaði undir nýjan fjögurra ára samning við félagið í vetur og er hann því samningsbundinn Newcastle til sumarsins 2029.
Hann gekk til liðs við enska félagið frá AC Milan, sumarið 2023, fyrir 60 milljónir punda en var úrskurðaður í bann í október 2023 og lék því lítið sem ekkert með liðinu tímabilið 2023-24.
Miðjumaðurinn er lykilmaður í liði Newcastle en ákvæði er í samningi leikmannsins sem gerir forráðamönnum félagsins kleift að framlengja samninginn til sumarsins 2030.