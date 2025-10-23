Einn sá dýrasti íhugaði að velja körfubolta

Króatíski knattspyrnumaðurinn Josko Gvardiol, varnarmaður Manchester City, kveðst hafa íhugað að hætta iðkun íþróttarinnar þegar hann var 16 ára gamall og velja körfuknattleik þess í stað.
Í samtali við breska ríkisútvarpið sagði Gvardiol frá því þegar honum gekk illa að komast í byrjunarliðið hjá unglingaliði Dinamo Zagreb.
„Ég hugsaði um að hætta því ég hef líka gaman að körfubolta. Ég var ekki viss um fótboltann því ég upplifði ekki hamingju þegar ég kom á æfingasvæðið.
Ég reyndi að finna aðrar lausnir til þess að upplifa meiri hamingju því allir vinir mínir voru að spila körfubolta,“ sagði Gvardiol.
Þolinmæði og óumdeilanlegir hæfileikar skiluðu varnarmanninum hins vegar að lokum í aðalliðið hjá Dinamo Zagreb og var hann svo keyptur til RB Leipzig á 16 milljónir punda árið 2020.
Man. City keypti Gvardiol, sem er 23 ára gamall, svo á 77 milljónir punda sumarið 2023, sem gerir hann að næstdýrasta varnarmanni sögunnar.
Sú upphæð jafngildir tæplega 12,7 milljörðum íslenskra króna á núverandi gengi.