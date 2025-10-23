Enginn krísufundur hjá Liverpool

Hollenski knattspyrnumaðurinn Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, kveðst hafa boðað leikmenn liðsins á fund á mánudag eftir að liðið tapaði fjórða leik sínum í röð í öllum keppnum.
Liverpool tapaði á heimavelli fyrir erkifjendunum í Manchester United á sunnudag og þá þótti van Dijk tímabært að ræða við sína menn.
„Á mánudag voru allir leiðir því við töpuðum á heimavelli fyrir Manchester United. Það voru erfiðar kringumstæður þannig að við komum saman á mánudag en það var ekki krísufundur.Það vill enginn tapa fjórum leikjum í röð en þannig var staðan hjá okkur.
Við áttum auðvitað fund með knattspyrnustjóranum þar sem við fórum yfir málin en við héldum líka sér leikmannafund,“ sagði van Dijk við fréttamenn eftir leik liðsins gegn Eintracht Frankfurt í gærkvöldi.
Sá leikur var liður í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu og vannst 5:1. Þungu fargi var því létt af leikmönnum Liverpool.
„Ég vildi segja nokkra hluti. Það er ekki nokkuð sem ég geri eftir hvern leik. Eftir fundinn minn voru allir ánægðir!“ bætti miðvörðurinn við í léttum dúr.
Liverpool heimsækir næst Brentford í ensku úrvalsdeildinni á laugardagskvöld.