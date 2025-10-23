Hetjan á Anfield á förum?

Enski knattspyrnumaðurinn Harry Maguire, miðvörður Manchester United, gæti farið frá félaginu í sumar þegar samningur hans rennur út.
Maguire, sem er dýrasti varnarmaður sögunnar eftir að hafa verið keyptur á 80 milljónir punda frá Leicester City sumarið 2019, hefur samkvæmt Daily Mail ekki fengið tilboð um nýjan samning.
Hann hefur verið inn og út úr byrjunarliðinu á tímabilinu en var allan tímann í hjarta varnarinnar og skoraði sigurmark Man. United í fræknum 2:1-sigri á erkifjendunum í Liverpool á Anfield á sunnudag.
Samkvæmt Sunday Mirror vill Maguire helst vera áfram hjá félaginu og er reiðubúinn að hafna fúlgum fjár frá sádiarabískum félögum sem eru áhugasöm.