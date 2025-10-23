Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.10.2025 | 16:08

Hetjan á Anfield á förum?

Harry Maguire fagnar sigurmarki sínu á Anfield á sunnudag.
Harry Maguire fagnar sigurmarki sínu á Anfield á sunnudag. AFP/Peter Powell

Enski knattspyrnumaðurinn Harry Maguire, miðvörður Manchester United, gæti farið frá félaginu í sumar þegar samningur hans rennur út.

Maguire, sem er dýrasti varnarmaður sögunnar eftir að hafa verið keyptur á 80 milljónir punda frá Leicester City sumarið 2019, hefur samkvæmt Daily Mail ekki fengið tilboð um nýjan samning.

Maguire tryggði United þrjú stig á Anfield
Frétt af mbl.is

Maguire tryggði United þrjú stig á Anfield

Hann hefur verið inn og út úr byrjunarliðinu á tímabilinu en var allan tímann í hjarta varnarinnar og skoraði sigurmark Man. United í fræknum 2:1-sigri á erkifjendunum í Liverpool á Anfield á sunnudag.

Samkvæmt Sunday Mirror vill Maguire helst vera áfram hjá félaginu og er reiðubúinn að hafna fúlgum fjár frá sádiarabískum félögum sem eru áhugasöm.

Reiðubúinn að hafna 80 milljónum á viku
Frétt af mbl.is

Reiðubúinn að hafna 80 milljónum á viku
mbl.is
Fleira áhugavert
„Kominn tími til að þingheimur allur girði sig í brók“ Hildur vill jarðgöng Valkyrja kom með sylgjuna Innviðagjaldið langhæst hér
Fleira áhugavert
„Það hefur orðið trúnaðarbrestur“ Funda um stöðu álversins á morgun Ekki hætt við eftir bilunina, fallið og lokunina Tugmilljarðar muni tapast