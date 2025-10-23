Newcastle sér á eftir miðjumanninum

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Newcastle sjá mikið á eftir enska miðjumanninum Elliot Anderson.
Það er The i Paper sem greinir frá þessu en Anderson, sem er 22 ára gamall, er uppalinn hjá Newcastle en gekk til liðs við Nottingham Forest í sumar fyrir 35 milljónir punda eftir að hafa leikið á láni með félaginu, tímabilið 2024-25.
Hann hefur leikið átta leiki með Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og lagt upp eitt mark.
Forráðamenn Newcastle eru sagðir íhuga það alvarlega að kaupa leikmanninn aftur næsta sumar en frammistaða hans með Nottingham Forest hefur vakið athygli annarra félaga og Newcastle gæti því þurft að borga meira en þeir seldu hann á, næsta sumar.