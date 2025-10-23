Tveir miðjumenn á óskalista United

Angelo Stiller og Conor Gallagher eru báðir á óskalista enska knattspyrnufélagsins Manchester United.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Stiller, sem er 24 ára gamall, er samningsbundinn Stuttgart í heimalandinu.
Gallagher, sem er 25 ára gamall, er uppalinn hjá Chelsea en gekk til liðs við Atlético Madrid sumarið 2024 fyrir 34 milljónir punda.
Báðir eru þeir miðjumenn sem gæti leyst Kobbie Mainoo af hólmi en Mainoo er sagður hugsa sér til hreyfings þar sem hann hefur ekki átt fast sæti í liðinu síðan Rúbem Amorim tók við stjórnartaumunum hjá félaginu í nóvember á síðasta ári.