15 ára æfði með aðalliði United

Knattspyrnumaðurinn JJ Gabriel, 15 ára sóknarmaður Manchester United, æfði með aðalliðinu í gær en hann er gífurlega efnilegur.
Gabriel, sem fagnaði 15 ára afmæli sínu fyrr í þessum mánuði, hefur leikið með U18-ára liði Man. United á yfirstandandi tímabili og raðað inn mörkum.
Rúben Amorim, knattspyrnustjóri liðsins, ákvað því að gefa honum tækifæri á æfingu með aðalliðinu sem undirbýr sig fyrir heimaleik gegn Brighton & Hove Albion í ensku úrvalsdeildinni á morgun klukkan 16.30.
Gabriel er fæddur og uppalinn á Englandi en á írskan föður og móður frá Kýpur. Hefur hann spilað sex leiki fyrir U15-ára landslið Englands.
🚨🏃🏾♂️ Manchester United talent JJ Gabriel, in first team training today at 15 years old.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025
Seen as one of the best talents of #MUFC Academy, key part of long term project. pic.twitter.com/idheRLyz7P