Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.10.2025 | 12:27

15 ára æfði með aðalliði United

JJ Gabriel er bráðefnilegur sóknarmaður.
JJ Gabriel er bráðefnilegur sóknarmaður. X.com/@FabrizioRomano

Knattspyrnumaðurinn JJ Gabriel, 15 ára sóknarmaður Manchester United, æfði með aðalliðinu í gær en hann er gífurlega efnilegur.

Gabriel, sem fagnaði 15 ára afmæli sínu fyrr í þessum mánuði, hefur leikið með U18-ára liði Man. United á yfirstandandi tímabili og raðað inn mörkum.

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri liðsins, ákvað því að gefa honum tækifæri á æfingu með aðalliðinu sem undirbýr sig fyrir heimaleik gegn Brighton & Hove Albion í ensku úrvalsdeildinni á morgun klukkan 16.30.

Gabriel er fæddur og uppalinn á Englandi en á írskan föður og móður frá Kýpur. Hefur hann spilað sex leiki fyrir U15-ára landslið Englands.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ekki hætt við eftir bilunina, fallið og lokunina Tíðni keisaraskurða með lægsta móti Olíufélögin náðu betri samningum Vinnustöðvunum aflýst
Fleira áhugavert
Valkyrja kom með sylgjuna 29,5 milljarða hagnaður á níu mánuðum Undirrituðu stóran samning í Sjanghaí Ekki hætt við eftir bilunina, fallið og lokunina