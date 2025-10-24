Lykilmaður Arsenal ekki með?

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Gabriel Magalhaes, miðvörður Arsenal, varð fyrir meiðslum í 4:0-sigri liðsins á Atlético Madríd í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á þriðjudagskvöld.
Óvissa ríkir því um þátttöku Gabriels í næsta leik Arsenal, sem er heimaleikur gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.
„Stóri Gabi þurfti að fara af velli vegna meiðsla og hann hefur ekki getað æft ennþá. Við skulum sjá hvernig þetta þróast hjá honum næsta sólarhringinn til þess að fá úr því skorið hvort hann verði klár í slaginn um helgina,“ sagði Arteta á fréttamannafundi í dag.
Gabriel hefur verið sem kóngur í ríki sínu í hjarta varnar Arsenal á tímabilinu þar sem liðið hefur ekki fengið á sig mark í þremur leikjum í Meistaradeildinni og aðeins þrjú í átta leikjum í úrvalsdeildinni.
Auk þess hefur hann sjálfur skorað tvö mörk og lagt upp önnur tvö, enda stórhættulegur í vítateig andstæðinganna þegar Arsenal fær föst leikatriði.