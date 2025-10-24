Mögnuð byrjun í sigri Leeds

Leeds hafði betur gegn West Ham, 2:1, á heimavelli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Nýliðarnir í Leeds eru í 13. sæti með ellefu stig. West Ham er í 19. sæti með aðeins fjögur stig.
Heimamenn í Leeds byrjuðu með miklum látum og Brenden Aaronson skoraði fyrsta markið strax á 3. mínútu.
Joe Rodon bætti við öðru markinu á 15. mínútu með skalla eftir hornspyrnu og var staðan í hálfleik 2:0.
Mateus Fernandes minnkaði muninn á lokamínútunni með skalla eftir fyrirgjöf frá Jarrod Bowen en Leeds hélt út.