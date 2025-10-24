Sheffield Wednesday tekið til gjaldþrotaskipta

Enska knattspyrnufélagið Sheffield Wednesday hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta og tólf stig dregin af karlaliðinu, sem spilar í ensku B-deildinni.
Eftir þrýsting frá kröfuhöfum ákváðu skattayfirvöld í Bretlandi að leggja fram beiðni um að félagið yrði tekið til gjaldþrotaskipta og hafa þrír skiptastjórar þegar verið skipaðir.
Gjaldþrotaskiptin þýða að eigendatíð hins umdeilda Dejphon Chansiri er á enda og hefur stuðningsmannafélag Sheffield Wednesday gefið það út að nú þegar hann er á útleið muni stuðningsmenn hætta að sniðganga leiki liðsins.
„Skiptastjórar hafa verið skipaðir í kjölfar endurtekinna tilrauna á undanförnum vikum til þess að semja um sölu á félaginu til traustsins verðra eigenda til framtíðar, sem tókst því miður ekki að ganga frá og vegna aukins þrýstings frá kröfuhöfum,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá félaginu.
Sheffield Wednesday er nú með -6 stig á botni B-deildarinnar og mætir næst Oxford United á heimavelli sínum Hillsborough í deildinni á morgun.
Sheffield Wednesday er eitt af elstu knattspyrnufélögum heims, stofnað árið 1867. Það hefur orðið fjórum sinnum enskur meistari, síðast árið 1930, og þrisvar bikarmeistari, síðast árið 1935.