Svarar Slot fullum hálsi

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool gagnrýndi leikaðferð Manchester United eftir leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni síðastliðinn sunnudag.
Slot skaut fast á erkifjendurna og sagði þá aðeins beita löngum boltum í staðinn fyrir að spila fallegri fótbolta með grasinu. Rúben Amorim svaraði Slot fullum hálsi á blaðamannafundi í dag.
„Þetta var mikilvægur sigur og ég var sá fyrsti sem sagði að við mættum spila betri fótbolta. Mér er alveg sama hvað Slot sagði.
Ég þarf engan annan til að fara yfir mitt lið. Ég get séð um það sjálfur,“ sagði hann.