Brentford - Liverpool, staðan er 2:1

Brentford fær Liverpool í heimsókn í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta klukkan 19.

Liverpool er í þriðja sæti með 15 stig. Brentford er í 14. sæti með tíu.

Leiklýsing

Brentford 2:1 Liverpool opna loka
45. mín. Kevin Schade (Brentford) skorar 2:0 - Brentford tvöfaldar forskotið! Damsgaard með stórkostlega sendingu inn fyrir á Schade sem sleppur í gegn og skorar framhjá Mamardashvili.
