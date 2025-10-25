Brentford - Liverpool, staðan er 2:1

Brentford fær Liverpool í heimsókn í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta klukkan 19.
Liverpool er í þriðja sæti með 15 stig. Brentford er í 14. sæti með tíu.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|ÍA
|1:0
|Afturelding
|ÍA fer með sigur af hólmi í lokaumferðinni. Afturelding endar neðst og er fallin.Leik lokið
|Víkingur R.
|2:0
|Valur
|Leiknum er lokið hér í Víkinni. 2:0 sigur Víkinga er staðreynd og Íslandsmeistararnir klára tímabilið með stæl.Leik lokið