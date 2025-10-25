Dramatískar lokamínútur á Englandi - Sunderland flýgur í annað sætið

Nýliðarnir sóttu öll þrjú stigin er Sunderland sigraði Chelsea, 2:1, í 9. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Sunderland er nú komið í 2. sæti deildarinnar með 17 stig á meðan Chelsea dettur niður í 7. sætið með 14 stig
Chelsea var mikið meira með boltann í dag en átti erfitt með að skapa sér færi, en Sunderland sótti oft hratt á vörn Chelsea sem olli miklum vandræðum.
Það þurfti ekki að bíða lengi eftir fyrsta marki leiksins en það kom á 4. mínútu. Þá átti Pedro Neto góða sendingu í gegn á Alejandro Garnacho sem þakkaði fyrir sig og kom boltanum í netið og skoraði sitt fyrsta mark fyrir Chelsea, 1:0.
Chelsea sótti og sótti í seinni hálfleik en ekkert gekk að koma boltanum í netið og skildu liðin því jöfn, 1:1.
Allt benti til þess að liðin myndu skilja jöfn en á 3. mínútu átti Chemsdine Talbi frábært skot við vítateigslínuna sem söng í netinu og tryggði Sunderland öll þrjú stigin, 2:1.
Newcastle hafði betur gegn Fulham, 2.1, í Newcastle í dag.
Newcastle hefur ekki enn staðist væntingarnar sem settar voru í byrjun tímabilsins og situr í 11. sæti deildarinnar með 12 stig á meðan Fulham er í 16. sæti með 9 stig.
Á 22. mínútu tók Nordi Mukiele langt innkast sem flaug inn í teiginn. Eftir smá darraðardans í teignum datt boltinn fyrir Wilson Isidor sem potaði boltanum í netið og jafnaði metin, 1:1.
Það var Jacob Murphy sem kom Newcastle yfir á 18. mínútu er hann kom sér fram hjá Calvin Bassey í vörn Fulham áður en hann þrumaði boltanum í fjærhornið, 1:1.
Sasa Lukic jafnaði síðan metin fyrir Fulham þegar Raúl Jimenez fékk boltann á kantinum. Hann kom boltanum fyrir markið þar sem Sasa náði að skalla boltann í netið, 1:1.
Það var síðan fyrirliðinn Bruno Guimaraes sem skoraði sigurmark leiksins á 90. mínútu þegar boltinn datt fyrir hann í teignum. Bruno þrumaði boltanum niður í hornið og tryggði Newcastle öll þrjú stigin.